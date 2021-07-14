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Победителю рекламной игры "Мечта в Оплати" вручили ключи от квартиры в Минске

15.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, как исполняются заветные мечты. Приложение "Оплати" уже знакомо многим белорусам. Отечественная платежная система позволяет рассчитываться за покупки с помощью QR кода, переводить деньги без комиссии и создавать групповые кошельки для общих целей. В середине марта компания LWO запустила и рекламную игру "Мечта в Оплати". Здесь огромное количество призов, самый ценный - квартира в столице.

Накануне обладателем недвижимости в жилом комплексе "Минск Мир" стал житель Могилева. С победителем пообщалась наш корреспондент Алина Лаппо.

Оплатить свои покупки в магазине и выиграть квартиру в центре столице. Могилевчанин Александр Симанович знает об этом не понаслышке. Новость, о том, что он выиграл квартиру в жилом комплексе "Минск Мир" застала его, когда он возвращался с работы. Первыми о победе узнали родители. В тот же вечер все родственники и друзья скачали приложение "Оплати", чтобы оценить удобство сервиса и попытать удачу.

Александр Симанович - победитель рекламной игры "Мечта в Оплати 3":

Я не ожидал, что это возможно. Спасибо приложению "Оплати" за розыгрыш, за проведение рекламной игры. Все мои знакомые сейчас тоже играют пользуются "Оплати", это очень удобный сервис, удобно все оплачивать.

Впереди у новоселов приятные хлопоты - ремонт. Об этом уже позаботились партнеры сервиса "Оплати". Новоиспеченному минчанину презентовали сертификаты на свою продукцию и подарки.

Елена Колонтаева, директор ЗАО "Сделай сам":

Мы давние партнеры, и, безусловно, нам очень нравится сотрудничать. Потому что эта система четко работает, людям приятно пользоваться приложением. Победителю мы подарили дисконтную карту нашу как новоселу на три года с максимальной нашей скидкой, и мы подарили сертификат.

Приложение "Оплати" расширяет возможности - накануне запустили и новую кампанию. Суть такова - приведи нового пользователя и получили 5 рублей на свой счет. Больше приглашенных друзей - больше денег на счету.

Олег Кондратенко, директор IT-компании LWO:

Запустили реферальную программу. Эта программа позволит приглашать друзей, получать бонусы. И люди смогут попробовать, что это на самом деле быстро, легко, удобно, безопасно. Но самое главное - вместе со своими друзьями они смогут покупать билеты, смогут развлекаться. Они будут экономить свое время, получать удовольствие.

Главное условие для участников - пользоваться приложением "Оплати". На этот раз победители названы, но шансы обрести свою недвижимость в столице еще есть. В рамках рекламной игры "Мечта в Оплати" будут разыграны еще две квартиры в центре столицы. Кроме этого и другие ценные призы: электросамокаты Xiaomi, докстанции "Алиса" и акустические системы JBL 1000Вт. Все подробности смотрите на сайте сервиса "Оплати" и в социальных сетях.


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Теги: Новости, Витебск
 
 
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О том, как исполняются заветные мечты. Приложение "Оплати" уже знакомо многим белорусам. Отечественная платежная система позволяет рассчитываться за покупки с...
 
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