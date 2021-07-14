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Легендарной "катюше" - 80!

15.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тот самый символ несокрушимости народа, который стоял на страже мира, отметит тоже знаковую дату. Легендарной "катюше" исполняется 80 лет. В честь юбилея в эту субботу в Орше пройдут праздничные мероприятия. Дебютный выстрел знаменитой катюши из семи минометных установок, а это 112 ракет, буквально изрешетил железнодорожные подходы станции Орша, на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об адской мясорубке и новом, ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть".


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Теги: Витебск
 
 
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Тот самый символ несокрушимости народа, который стоял на страже мира, отметит тоже знаковую дату. Легендарной "катюше" исполняется 80 лет. В честь юбилея в эту...
 
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