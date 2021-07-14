Источник материала: БT

Тот самый символ несокрушимости народа, который стоял на страже мира, отметит тоже знаковую дату. Легендарной "катюше" исполняется 80 лет. В честь юбилея в эту субботу в Орше пройдут праздничные мероприятия. Дебютный выстрел знаменитой катюши из семи минометных установок, а это 112 ракет, буквально изрешетил железнодорожные подходы станции Орша, на которой стояли фашистские эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Уже через полчаса чудом выжившие докладывали вермахту об адской мясорубке и новом, ранее невиданном оружии. В донесениях его называли "черная смерть".





Читайте также:





