ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси будут обезличивать персональные данные пациентов

15.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Совершенствует свой рабочий процесс и сфера здравоохранения. Минздрав Беларуси будет кодировать личные данные пациентов с помощью оператора централизованной информационной системы. Сейчас она в разработке. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказали в профильном ведомстве. Создание платформы реализуется в рамках Соглашения между нашей страной и Международным банком реконструкции и развития. В Минздраве отметили, что право на разрешение шифрования медкарты сохранится за пациентом.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

Обезличивание проводится с целью научной статистической деятельности, проведения клинических испытаний. Подлежат обезличиванию фамилия, собственное имя, отчество, сведения о серии и номере паспорте, адрес, место жительства, пребывания, роде деятельности. С учетом того, что это будут сведения, которые будут находиться в централизованной системе, то здесь местоположение не играет роли, потому что у каждого пациента будет единая электронная медицинская карта, которая будет следовать за ним на протяжении всей его жизни и не зависит от места его проживания. В ведомстве добавили, "обезличивание" пациентов используется во многих странах. В некоторых европейских, например, фармацевтические компании за такими данными ведут настоящую охоту. Платформа позволяет удаленно выбрать фокус-группу - пол, возраст, а также медпрепараты, которые употребляет человек. По карте отследить их эффективность.


Читайте также:


 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совершенствует свой рабочий процесс и сфера здравоохранения. Минздрав Беларуси будет кодировать личные данные пациентов с помощью оператора централизованной...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by