В Беларуси будут обезличивать персональные данные пациентов

Источник материала: БT

Совершенствует свой рабочий процесс и сфера здравоохранения. Минздрав Беларуси будет кодировать личные данные пациентов с помощью оператора централизованной информационной системы. Сейчас она в разработке. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказали в профильном ведомстве. Создание платформы реализуется в рамках Соглашения между нашей страной и Международным банком реконструкции и развития. В Минздраве отметили, что право на разрешение шифрования медкарты сохранится за пациентом.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

Обезличивание проводится с целью научной статистической деятельности, проведения клинических испытаний. Подлежат обезличиванию фамилия, собственное имя, отчество, сведения о серии и номере паспорте, адрес, место жительства, пребывания, роде деятельности. С учетом того, что это будут сведения, которые будут находиться в централизованной системе, то здесь местоположение не играет роли, потому что у каждого пациента будет единая электронная медицинская карта, которая будет следовать за ним на протяжении всей его жизни и не зависит от места его проживания. В ведомстве добавили, "обезличивание" пациентов используется во многих странах. В некоторых европейских, например, фармацевтические компании за такими данными ведут настоящую охоту. Платформа позволяет удаленно выбрать фокус-группу - пол, возраст, а также медпрепараты, которые употребляет человек. По карте отследить их эффективность.





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