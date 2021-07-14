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В Сморгони жители устроили серфинг после грозы
15.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эти кадры из Сморгони напоминают разлив рек с удобной навигацией. Жару сменили грозы. Небывалое количество осадков превратили проезжую часть в морскую прогулку по городу. Жители серфят на досках и рассекают водную гладь на надувных лодках.
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Эти кадры из Сморгони напоминают разлив рек с удобной навигацией. Жару сменили грозы. Небывалое количество осадков превратили проезжую часть в морскую прогулку по...
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