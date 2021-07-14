Федерация профсоюзов Беларуси мониторит условия работы на предприятиях во время жары

Источник материала: БT

Жаркий прием устроила Беларусь всем участникам "Славянского базара". В эти дни по всей стране температура превышает отметку в 30 градусов. В таких условиях важно уделить внимание безопасности и комфорту людей на рабочих местах. Соблюдение температурного режима в помещениях, наличие питьевой воды и длительность рабочей смены мониторит Федерация профсоюзов.

Как грамотно организовать рабочий процесс и куда обратиться при нарушении правил - узнала Светлана Чернова.

Соблюдение температурного режима в помещениях, наличие питьевой воды и продолжительность рабочей смены… Федерация профсоюзов мониторит условия работы на предприятиях во время жары.







Это основная заготовительная площадка холдинга "Амкодор" - ведущего предприятия по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной и другой специальной техники. Здесь занимаются газовой и плазменной резкой, сваркой и гибкой изделий. Логично предположить, что на холод работники не жалуются, даже зимой, а вот летом трудиться сложнее, особенно, когда за окном плюс 35. Условия работы на предприятиях в жаркие дни берет под свой контроль инспекция труда профсоюзов.

Наличие душевых, положительный пример организации труда на производстве со сложными условиями. Инспектор контролирует, как соблюдается питьевой режим. Нареканий нет. На территории установлен сатуратор с минерализированной водой.

Алексей Смоленцев - стропальщик ОАО "Амкодор":

Душевые кабины есть, там у нас туалеты, умывальники, все как полагается, комната общепита имеется, и столовая, все устраивает.

У сварочных аппаратов установлены вытяжки, помещения проветриваются. В медпункте предприятия говорят, что жара все-таки на самочувствии сказывается, но случаев с тепловыми ударами не зафиксировано.

Алина Артемьева - фельдшер ОАО "Амкодор":

Тепловых ударов не было, но люди обращались с жалобами на повышенное давление, головную боль. Ирина Везицкая - заместитель гендиректора ОАО "Амкодор":

Мы пошли на встречу, и по просьбам наших сотрудников установили сокращенный рабочий режим на час для рабочих со сдельной и повременно-премиальной оплатой труда и составу, если температура в офисе превышает 28 градусов.

Это уже по факту надбавка за работу во вредных условиях труда. Время смены сокращенное - заработная плата при этом та же. Включили и дополнительные перерывы на отдых.

Петр Самчук - главный технический инспектор труда профсоюза "Белпрофмаш":

Независимо от форм собственности все наниматели обязаны в период повышенной температуры установить дополнительные технологические перерывы. Это обязанность нанимателя. Практически в поголовном большинстве все это соблюдается. Это раз. Второе, что наниматель обязан, это предусмотреть комнаты отдыха.

С проверкой условий труда техническая инспекция и в третьем троллейбусном парке. Проблем с питьевой водой нет, выдается ежедневно на смену, оборудованы комнаты отдыха.

Ольга Дивакова - водитель троллейбусного парка № 3:

Работается комфортно, троллейбусы оборудованы кондиционерами - как и в салоне, так и в кабине, выдают каждый день воду, от жажды не страдаем. Также есть кондиционеры на диспетчерских станциях, в комнатах отдыха.

С начала лета Федерация профсоюзов зафиксировала свыше 100 обращений с жалобами на некомфортные условия труда в жару. Каждый случай под контролем.

В целом профсоюзные организации продолжают держать на контроле ситуацию с температурным режимом на предприятиях. Кроме того, если работник заметил нарушения норм температурного режима, техники безопасности, при этом наниматель не спешит решать ситуацию, можно обратиться на горячую линию Федерации профсоюзов.





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