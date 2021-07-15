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Картина дня: старт ЦТ в резервные дни, доклад о преимуществах СГ и ликвидация последствий непогоды
15.07.2021 07:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 14 июля
Конституционный суд
Фото из архива
Представители экспертного сообщества Беларуси и России во время видеомоста между Минском и Москвой
Фото из архива
Белорусские партии, профсоюзы и общественные объединения направили
Фото из архива
Презентацией работ белорусских художников
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Европейское региональное бюро ВОЗ совместно с Региональным офисом ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии запустило информационную
За сутки в Беларуси зарегистрированы
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Облегченная спецодежда и сокращенный рабочий день -
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ФОТОФАКТ: В Минске проходят республиканские соревнования
Во время соревнований
Из-за непогоды в 64 населенных пунктах Беларуси
СЕГОДНЯ
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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Профилактика несчастных случаев во время сбора населением дикорастущих ягод и грибов. Розыск граждан без вести пропавших в лесах". Начало в 11.00.
Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.
В Бобруйске пройдет по 17 июля спортивно-культурный фестиваль "Вытокi".
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Знаменательные даты 16 июля
245 лет назад родился Глинка Сергей Николаевич, русский писатель, журналист, издатель. Издавал журнал "Русский вестник". Автор исторических пьес "Наталья, боярская дочь", "Минин", "Михаил, князь Черниговский"; мемуаров "Записки о 1812 годе". Умер в 1947 году.
135 лет назад родилась Машинская-Гельтман Ядвига Владиславовна, польская поэтесса-переводчица, педагог. Училась в Ягеллонском университете. С 1917 года в Минске, в 1924-1931 годах преподавала в польском педагогическом техникуме, Коммунистическом университете Беларуси, 1932-1937 годах в Военной академии им.Фрунзе в Москве. Перевела на польский язык "Избранные рассказы" Т.Гартного, повесть "Соловей" З.Бядули, "Избранные стихотворения" А.Александровича и др. Автор учебников для польских школ Беларуси "Первая книжка для чтения", "Вторая часть лемантара", "Вторая книжка для чтения". Умерла в 1946 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 14 июля Конституционный суд признал Закон Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и...
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