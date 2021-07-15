БарГУ откроет филиал кафедры инженерного факультета на предприятии в Солигорске

Источник материала: БелТА

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский государственный университет откроет филиал кафедры инженерного факультета на солигорском предприятии, специализирующемся на производстве оборудования для горнодобывающей промышленности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый проректор вуза Александр Унсович.

"Наш университет сотрудничает с "Нива-Холдингом" с 2019 года, студенты проходят на предприятии производственную практику. Чтобы усилить практико-ориентированную подготовку, обратились с инициативой о создании там филиала кафедры инженерного факультета", - рассказал Александр Унсович.

Инициатива БарГУ была поддержана. На солигорском предприятии обустроят учебный кабинет. В основном там будут заниматься студенты инженерного факультета, получающие специальность "технология машиностроения". Молодые люди на производстве смогут познакомиться с технологическими процессами, оборудованием и инфраструктурой. Филиал кафедры планируют открыть к 1 сентября.

Барановичский университет в кооперации с тремя промышленными предприятиями намерен реализовать еще один проект: создать отраслевую инженерно-техническую лабораторию. В том числе участие в ним примет солигорский партнер вуза.

В БарГУ подготовка ведется по 26 специальностям на четырех факультетах: инженерном, лингвистическом, педагогики и психологии, а также экономики и права. Высшее образование в вузе получают около 4 тыс. человек.-0-