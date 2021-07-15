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Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
15.07.2021 09:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Впервые в Беларуси любой желающий сможет стать участником любимой тысячами зрителей телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"!
17 июля в торгово-развлекательном центре Dana Mall по адресу П. Мстиславца, 11 пройдут сразу два тура – в 18:00 и 19:00.
Как стать участником? Просто заполнить специальную
Участие бесплатное, дресс-код свободный.
Каждый участник игры получит подарок от компании OZ и открытку с автографом знаменитого Алеся Мухина.
Игры белорусского телевизионного клуба проводятся с 2009 года
За 12 лет существования прошло 275 игр
Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей
Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей. Для этого не нужна предварительная регистрация. Просто приходите и наслаждайтесь!
Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне. За 12 лет существования прошло 275 игр, на которых было задано почти 3000 вопросов.
В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.
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Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ
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17 июля в торгово-развлекательном центре Dana Mall по адресу П. Мстиславца, 11 пройдут сразу два тура – в 18:00 и 19:00.
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