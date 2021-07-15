ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!

15.07.2021 09:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Впервые в Беларуси любой желающий сможет стать участником любимой тысячами зрителей телевизионной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"!

17 июля в торгово-развлекательном центре Dana Mall по адресу П. Мстиславца, 11 пройдут сразу два тура – в 18:00 и 19:00.

Как стать участником? Просто заполнить специальную ФОРМУ и дождаться обратной связи! Количество мест ограничено, но шанс будет у каждого.

Участие бесплатное, дресс-код свободный.

Каждый участник игры получит подарок от компании OZ и открытку с автографом знаменитого Алеся Мухина.

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Игры белорусского телевизионного клуба проводятся с 2009 года
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
За 12 лет существования прошло 275 игр
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей

Если вы пока не готовы сесть за стол, будем рады видеть вас на игре в качестве зрителей. Для этого не нужна предварительная регистрация. Просто приходите и наслаждайтесь!

Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне. За 12 лет существования прошло 275 игр, на которых было задано почти 3000 вопросов.

В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!Минска в ночное время" title="МК Маяк Минска в ночное время">
МК Маяк Минска в ночное время
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
МК Маяк Минска с высоты птичьего полета днем

На протяжение многих лет застройщик внедряет новые стандарты в строительстве и архитектуре. Первой в Минске компания начала строить в жилых домах дизайнерские лобби вместо стандартных подъездов, применять концепцию "свободной планировки" в квартирах и получила подтверждение своей работы на международном уровне – вошла в список World Finance TOP 100.

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
МК Парк Челюскинцев с высоты птичьего полета
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Идеальное место для жизни и отдыха

Застройщик уже реализовал в белорусской столице несколько амбициозных проектов, в том числе, МК "Маяк Минска", ЖК "Вивальди", ЖК "Чайковский". Сейчас идет работа МК "Парк Челюскинцев" и многофункциональным комплексом Minsk World.

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
В Minsk World у каждой новостройки свое неповторимое лицо
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Здесь есть все необходимое для детей и взрослых
Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика
Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Благоустроенность на высоком уровне

Многофункциональный комплекс Minsk World - это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 13 школ и 7 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.

Лобби дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"
Лобби дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"
Лобби дома "Александрия" в квартале "Африка"
Лобби дома "Александрия" в квартале "Африка"
Лобби дома "Варшава" в квартале "Центральная Европа"
Лобби дома "Варшава" в квартале "Центральная Европа"

Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь будут отдыхать и работать тысячи белорусов и иностранных резидентов.

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ

Застройщик предлагает клиентам уникальные условия как для участия в долевом строительстве, так и для покупки готового жилья:

· Рассрочка до 100 месяцев без справок и поручителей

· Специальные скидки при 100%-ной оплате

· Регулярные и выгодные акционные предложения

· Партнерская программа с ОАО "Белинвестбанком"

Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!

Многофункциональный комплекс Minsk World – инвестируй в свое будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 июля в торгово-развлекательном центре Dana Mall по адресу П. Мстиславца, 11 пройдут сразу два тура – в 18:00 и 19:00.
 
Новости дня
Новости общества
 
БарГУ откроет филиал кафедры инженерного факультета на предприятии в Солигорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by