БРСМ и Всемирная федерация спилс-карт подпишут соглашение о сотрудничестве

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи подпишет соглашение о сотрудничестве со Всемирной федерацией спилс-карт 17 июля на полях Дня молодежи в рамках официальной программы XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Подписи по соглашениям поставят первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и президент автономной некоммерческой организации "Всемирная федерация скилс-карт" Евгений Тюриков. Церемония подписания соглашения состоится во время открытого диалога "Огни народного единства" о перспективах развития государственной молодежной политике в Союзном государстве и пройдет с участием министров образования Беларуси и Новосибирской области, а также команды молодежного поезда, молодежной делегации РСМ Новосибирской области", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, БРСМ и ВФСК намерены совместно реализовывать национальную программу "Ведаю Беларусь", в рамках которой в целях патриотического воспитания молодежи будут проводиться чемпионаты в школах, вузах, библиотеках, культурно-досуговых центрах. "Под эгидой Всемирной федерации спилс-карт проводятся соревнования, позволяющие в игровой интерактивной форме изучать территориальное устройство регионов и стран, - пояснила официальный представитель ЦК БРСМ. - "Спилс-карта Беларуси" представляет собой набор магнитных элементов в форме районов республики, которые на специальной магнитной доске складываются в карту страны. Задача участников соревнований по скоростной сборке спилс-карт - справиться с задачей за максимально короткое время. Уложившихся в норматив сборки ждет награда - знак отличия "Ведаю Беларусь" за отличное знание административно-территориального устройства страны".

Спилс-карты созданы художником-концептуалистом Евгением Тюриковым в авторской технике spils/art и названы так в честь картографа Джона Спилсбери, создателя первого в мире пазла.-0-