ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БРСМ и Всемирная федерация спилс-карт подпишут соглашение о сотрудничестве

15.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи подпишет соглашение о сотрудничестве со Всемирной федерацией спилс-карт 17 июля на полях Дня молодежи в рамках официальной программы XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Подписи по соглашениям поставят первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и президент автономной некоммерческой организации "Всемирная федерация скилс-карт" Евгений Тюриков. Церемония подписания соглашения состоится во время открытого диалога "Огни народного единства" о перспективах развития государственной молодежной политике в Союзном государстве и пройдет с участием министров образования Беларуси и Новосибирской области, а также команды молодежного поезда, молодежной делегации РСМ Новосибирской области", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, БРСМ и ВФСК намерены совместно реализовывать национальную программу "Ведаю Беларусь", в рамках которой в целях патриотического воспитания молодежи будут проводиться чемпионаты в школах, вузах, библиотеках, культурно-досуговых центрах. "Под эгидой Всемирной федерации спилс-карт проводятся соревнования, позволяющие в игровой интерактивной форме изучать территориальное устройство регионов и стран, - пояснила официальный представитель ЦК БРСМ. - "Спилс-карта Беларуси" представляет собой набор магнитных элементов в форме районов республики, которые на специальной магнитной доске складываются в карту страны. Задача участников соревнований по скоростной сборке спилс-карт - справиться с задачей за максимально короткое время. Уложившихся в норматив сборки ждет награда - знак отличия "Ведаю Беларусь" за отличное знание административно-территориального устройства страны".

Спилс-карты созданы художником-концептуалистом Евгением Тюриковым в авторской технике spils/art и названы так в честь картографа Джона Спилсбери, создателя первого в мире пазла.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БРСМ и ВФСК намерены совместно реализовывать национальную программу "Ведаю Беларусь", в рамках которой в целях патриотического воспитания молодежи будут...
 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by