В Беларуси аккредитован первый орган по сертификации услуг профессиональной уборки

Источник материала: БT

Госстандарт на клининговые услуги. Право на проведение работ получил Белорусский институт стандартизации и сертификации. Еще совсем недавно клининг был востребован только отдельными крупными компаниями, а сегодня услуги профессиональной уборки популярны и у небольших организаций, и в целом в белорусских семьях. Потому и появилась необходимость определения требований к таким услугам и критериев оценки качества.

При проведении сертификации клининговой организации будет присвоена соответствующая категория, это даст компаниям преимущества в конкурентной стратегии, лучшие возможности при участии в конкурсах и тендерах, мотивирует на совершенствование качества услуг.







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