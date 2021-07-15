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В Беларуси аккредитован первый орган по сертификации услуг профессиональной уборки

15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Госстандарт на клининговые услуги. Право на проведение работ получил Белорусский институт стандартизации и сертификации. Еще совсем недавно клининг был востребован только отдельными крупными компаниями, а сегодня услуги профессиональной уборки популярны и у небольших организаций, и в целом в белорусских семьях. Потому и появилась необходимость определения требований к таким услугам и критериев оценки качества. 

При проведении сертификации клининговой организации будет присвоена соответствующая категория, это даст компаниям преимущества в конкурентной стратегии, лучшие возможности при участии в конкурсах и тендерах, мотивирует на совершенствование качества услуг.

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Госстандарт на клининговые услуги. Право на проведение работ получил Белорусский институт стандартизации и сертификации. Еще совсем недавно клининг был...
 
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