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Граждане 73 стран с сегодняшнего дня могут приехать по безвизу в Беларусь для вакцинации
15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Иностранцы могут приехать в Беларусь без визы не только по билету на "Славянский базар в Витебске", но и с сегодняшнего дня на вакцинацию от COVID-19. Возможность прививки в нашей стране доступна для граждан 73 государств. Для въезда необходимо оставить заявку в информационной системе vaccination.by, получить подтверждение о дате, времени и месте проведения процедуры, стоимость - 140 белорусских рублей. Прибыть иностранцы могут за 2 дня до даты прививки. Сертификат выдают после полного курса вакцинации на двух языках - русском и английском.
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Иностранцы могут приехать в Беларусь без визы не только по билету на "Славянский базар в Витебске", но и с сегодняшнего дня на вакцинацию от COVID-19. Возможность...
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