Граждане 73 стран с сегодняшнего дня могут приехать по безвизу в Беларусь для вакцинации

Источник материала: БT

Иностранцы могут приехать в Беларусь без визы не только по билету на "Славянский базар в Витебске", но и с сегодняшнего дня на вакцинацию от COVID-19. Возможность прививки в нашей стране доступна для граждан 73 государств. Для въезда необходимо оставить заявку в информационной системе vaccination.by, получить подтверждение о дате, времени и месте проведения процедуры, стоимость - 140 белорусских рублей. Прибыть иностранцы могут за 2 дня до даты прививки. Сертификат выдают после полного курса вакцинации на двух языках - русском и английском.



Срок безвизового нахождения в Беларуси составит не более 5 суток со дня въезда.



