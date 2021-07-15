ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Граждане 73 стран с сегодняшнего дня могут приехать по безвизу в Беларусь для вакцинации

15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Иностранцы могут приехать в Беларусь без визы не только по билету на "Славянский базар в Витебске", но и с сегодняшнего дня на вакцинацию от COVID-19. Возможность прививки в нашей стране доступна для граждан 73 государств. Для въезда необходимо оставить заявку в информационной системе vaccination.by, получить подтверждение о дате, времени и месте проведения процедуры, стоимость - 140 белорусских рублей. Прибыть иностранцы могут за 2 дня до даты прививки. Сертификат выдают после полного курса вакцинации на двух языках - русском и английском.


  Срок безвизового нахождения в Беларуси составит не более 5 суток со дня въезда.

Читайте также:



 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранцы могут приехать в Беларусь без визы не только по билету на "Славянский базар в Витебске", но и с сегодняшнего дня на вакцинацию от COVID-19. Возможность...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси из-за жары в 70 районах запрещено посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by