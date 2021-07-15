В Беларуси из-за жары в 70 районах запрещено посещение лесов

Источник материала: БT

По-прежнему пожароопасная ситуация в природных экосистемах и нашей страны. Причина - затяжная засуха и высокая температура воздуха.



Частично ограничено посещение лесов в 9 районах, а в 70 - под запретом.





Работники лесной охраны сейчас на посту в усиленном режиме. Несколько раз в день - обязательный объезд лесного массива, формирование минерализованных полос. На случай возгорания укомплектованы лесные пожарные станции.

Специалисты напоминают: основная причина пожаров - беспечность человека. За нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф.





