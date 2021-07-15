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В Беларуси из-за жары в 70 районах запрещено посещение лесов
15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По-прежнему пожароопасная ситуация в природных экосистемах и нашей страны. Причина - затяжная засуха и высокая температура воздуха.
Специалисты напоминают: основная причина пожаров - беспечность человека. За нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф.
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По-прежнему пожароопасная ситуация в природных экосистемах и нашей страны. Причина - затяжная засуха и высокая температура воздуха. Частично ограничено...
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