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В Беларуси из-за жары в 70 районах запрещено посещение лесов

15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По-прежнему пожароопасная ситуация в природных экосистемах и нашей страны. Причина - затяжная засуха и высокая температура воздуха. 


  Частично ограничено посещение лесов в 9 районах, а в 70 - под запретом.


Работники лесной охраны сейчас на посту в усиленном режиме. Несколько раз в день - обязательный объезд лесного массива, формирование минерализованных полос. На случай возгорания укомплектованы лесные пожарные станции.

Специалисты напоминают:  основная причина пожаров - беспечность человека. За нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф.


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Теги: Минск
 
 
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По-прежнему пожароопасная ситуация в природных экосистемах и нашей страны. Причина - затяжная засуха и высокая температура воздуха.    Частично ограничено...
 
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