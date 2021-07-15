|
Минские спасатели стали лучшими в республиканских соревнованиях
15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Команда спасателей из Минска стала лучшей на республиканских соревнованиях МЧС.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Для нас эти элементы многоборья важны, здесь отрабатывается много элементов, связанных с подъемом по лестнице, работа с кислородными масками, с эвакуацией пострадавшего и много других элементов, которые приходится использовать в современной деятельности. Ребята достаточно подготовленные. Они имеют серьезную международную квалификацию. Завоевывают международные призы на различных соревнованиях.
Дмитрий Пашик, старший пожарный-спасатель ПАСЧ № 6 г. Минска:
Отдельные этапы приходится тренировать, запомнить какие-либо элементы. Но сложного здесь ничего нет. Просто нужна хорошая физподготовка. Все эти упражнения помогают нам в этой профессиональной деятельности. Те же самые пожары в высотных зданиях, помощь пострадавшим, у которых разные весовые категории. Поэтому все это помогает быть готовым в нашей деятельности.
В соревнованиях в этом году участвуют и девушки. Лучшие спасатели представят нашу страну на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Казахстане.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда спасателей из Минска стала лучшей на республиканских соревнованиях МЧС. В состязаниях участвовали более полусотни огнеборцев из всей страны. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)