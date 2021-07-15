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Минские спасатели стали лучшими в республиканских соревнованиях

15.07.2021 10:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Команда спасателей из Минска стала лучшей на республиканских соревнованиях МЧС.


  В состязаниях участвовали более полусотни огнеборцев из всей страны.


Дисциплины максимально приближены к тому, что может ожидать спасателей во время пожара. Подняться на четвертый этаж учебной башни, подтянуть к себе тяжелое оборудование, при помощи кувалды передвинуть балку, пробежаться с пожарным рукавом и затушить возгорание, точно направив воду в мишень, а после перетащить 80-килограммовый манекен. Все это - на время, которое для спасателей всегда важно. 


Вадим Синявский,  министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  


Для нас эти элементы многоборья важны, здесь отрабатывается много элементов, связанных с подъемом по лестнице, работа с кислородными масками, с эвакуацией пострадавшего и много других элементов, которые приходится использовать в современной деятельности. Ребята достаточно подготовленные. Они имеют серьезную международную квалификацию. Завоевывают международные призы на различных соревнованиях. 


Дмитрий Пашик, старший пожарный-спасатель ПАСЧ № 6 г. Минска:  


Отдельные этапы приходится тренировать, запомнить какие-либо элементы. Но сложного здесь ничего нет. Просто нужна хорошая физподготовка.  Все эти упражнения помогают нам в этой профессиональной деятельности. Те же самые пожары в высотных зданиях, помощь пострадавшим, у которых разные весовые категории. Поэтому все это помогает быть готовым в нашей деятельности. 


В соревнованиях в этом году участвуют и девушки. Лучшие спасатели представят нашу страну на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Казахстане.



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Теги: Минск
 
 
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Команда спасателей из Минска стала лучшей на республиканских соревнованиях МЧС.   В состязаниях участвовали более полусотни огнеборцев из всей страны. ...
 
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