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Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
15.07.2021 10:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Четвертый этап рекламной игры "Мечта в Оплати 3" завершился розыгрышем квартиры в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World), расположенном в самом центре столицы. Имя счастливчика объявили 25 июня в прямом эфире радиостанции "Мир". Победителем стал 29-летний житель Могилева Александр Симанович. Мы побывали на торжественном вручении ключей победителю и узнали о его планах на квартиру.
Из Могилева - в "Гонконг"!
Приложение Оплати™ знакомо уже многим белорусам. Эта отечественная платежная система, созданная белорусами, позволяет рассчитываться за покупки с помощью QR-кода, совершать платежи через ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки для общих целей и даже чат для общения - по аналогии с популярными мессенджерами. По сути, это удобный, многофункциональный электронный кошелек. Одно из главных преимуществ - пополнение с карточек любых банков. И самое главное - никакой комиссии! Эмитент Белинвестбанк.
Данное приложение разработала компания LWO - признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Компания LWO - резидент Парка высоких технологий.
В середине марта нынешнего года компания запустила рекламную игру
Ключи от мечты
Во вторник, 13 июля, могилевчанину торжественно вручили ключи от нового жилья, расположенного в доме "Гонконг" (квартал "Азия") жилого комплекса "Минск Мир".
Незадолго до долгожданного момента, мы пообщались с Александром. Он рассказал, что пользуется приложением Оплати™ с сентября прошлого года.
- Начиналось все с общественного транспорта, - говорит победитель. - Очень удобно платить по QR-коду, не надо искать мелочь в кармане. Потом стал понемногу осваивать оплату в магазинах, на автозаправках.
О розыгрыше Александр Симанович, конечно же, знал. Хотя это, как признается счастливчик, не было самоцелью для получения выгоды.
- Это ведь не первая кампания по розыгрышу призов. В прошлый раз на кону стояли айфоны и другие полезные девайсы. Признаюсь честно, о выигрыше телефона задумывался, но как-то не серьезно. Кто знал, что случится такая история. Это даже лучше, чем самая сокровенная мечта, - улыбается молодой человек.
О выигрыше квартиры Александр узнал вечером 25 июня. Это была пятница. В тот день после работы молодой человек заехал с другом в торговый центр.
- Я, честно говоря, воспринял новость с железным спокойствием. Тем более до конца не верил, что такое может быть со мной. Честно скажу: даже закрадывались мысли об обмане. Впрочем, убедили меня довольно быстро. Но осознание случившегося пришло уже потом. И это просто взрыв мозга! - вспоминает победитель.
Первыми, кто у знал о выигрыше, стали родители Александра. Правда, они сначала также не поверили в такую удачу. Победитель говорит, что после его триумфа в розыгрыше среди могилевчан пользователей приложения Оплати™ однозначно прибавилось.
- Родственники и друзья поголовно скачали приложение, наверное, в тот же вечер. Кроме того, что оценили комфорт и удобство сервиса, надеются сами попытать удачу. Пользуйтесь приложением. Возможно, вам повезет также, как и мне.
А вид-то какой!
До вручения ключей Александр еще ни разу не был уже в своей квартире. Поэтому и впечатлений у молодого человека оказалось немало. Кстати, квартира расположена аж на 25 этаже!
- Очень круто! - не скрывает эмоций молодой человек и первым делом бежит к панорамному окну. - Вид открывается просто супер. Мне кажется, что даже виден район Дворца спорта.
В скором будущем победитель планирует заняться ремонтом и другими приятными хлопотами. Впрочем, партнеры сервиса Оплати™ о новоиспеченном минчанине уже позаботились. Так, директор ЗАО "СДЕЛАЙ САМ" Елена Колонтаева презентовала сертификат на покупки в магазинах на сумму в 300 рублей. В точках этой сети можно приобрести различные стройматериалы.
- Уверена, для Александра это станет большим подспорьем для начала ремонта. Убеждена: эта замечательная квартира будет для него самым уютным местом на земле. А всех остальных призываю пользоваться приложением Оплати™ . Александр на собственном опыте показал, на сколько оно может быть полезным. Искренне поздравлю победителя! - отметила руководитель организации.
И еще один подарок. На этот раз сертификат от компании ООО "Дверной сезон". Ценный приз вручил владелец дилерской сети фирменных салонов "Стальная линия" Дмитрий Крисевич.
- Надеюсь, наш подарок станет полезным для Александра. Пользуйтесь приложением Оплати™ . Ведь это не только удобно, но и выгодно, - подчеркнул руководитель компании.
Напоследок Александр рассказал, что уже активно думает над переездом в столицу.
- С большей долей вероятности, так оно и будет. Мне не так часто приходилось бывать в столице. Разве что изредка по работе (победитель работает сборщиком мебели. - Прим. автора). В прошлом декабре я после долгого перерыва приехал в Минск, и у меня появилось такое чувство, будто я дома. Наверное, мысли все-таки материализуются. Шанс, который мне выпал, я постараюсь использовать на все 100%. Ведь столица - это большие возможности, - резюмировал Александр Симанович.
И снова акция!
А еще недавно в приложении Оплати™ запустили очередную кампанию
Для этого скопируй уникальную ссылку из личного кабинета в своем электронном кошельке Оплати™ , поделись ею в любом из мессенджеров, через СМС или e-mail с другом! При условии установки мобильного приложения Оплати™ и успешной регистрации по твоей ссылке, ты получишь 5 рублей на свой электронный кошелек. Больше приведенных друзей - больше денег на счету!
"Это все делается для того, чтобы каждый житель нашей страны мог попробовать и оценить удобство, комфорт и выгоду пользуясь приложением Оплати™ , - отметил директор компании LWO Олег Кондратенко.
Подробности акции на сайте
Денежное вознаграждение начисляется в течение суток с момента регистрации друга (клиента) в приложении Оплати™ .
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Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Четвертый этап рекламной игры "Мечта в Оплати 3" завершился розыгрышем квартиры в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World), расположенном в самом центре...
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