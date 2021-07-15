Источник материала: БелТА

Четвертый этап рекламной игры "Мечта в Оплати 3" завершился розыгрышем квартиры в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World), расположенном в самом центре столицы. Имя счастливчика объявили 25 июня в прямом эфире радиостанции "Мир". Победителем стал 29-летний житель Могилева Александр Симанович. Мы побывали на торжественном вручении ключей победителю и узнали о его планах на квартиру.

Из Могилева - в "Гонконг"!

Приложение Оплати™ знакомо уже многим белорусам. Эта отечественная платежная система, созданная белорусами, позволяет рассчитываться за покупки с помощью QR-кода, совершать платежи через ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки для общих целей и даже чат для общения - по аналогии с популярными мессенджерами. По сути, это удобный, многофункциональный электронный кошелек. Одно из главных преимуществ - пополнение с карточек любых банков. И самое главное - никакой комиссии! Эмитент Белинвестбанк.

Данное приложение разработала компания LWO - признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Компания LWO - резидент Парка высоких технологий.

В середине марта нынешнего года компания запустила рекламную игру "Мечта в Оплати 3" . Призы самые разнообразные - от электросамокатов до акустических систем. Однако самым ценным призом оказались три квартиры в столичном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World). Участие в розыгрыше принимали активные пользователи мобильного приложения Оплати™ . Кстати, квартира, которую выиграл 29-летний Александр Симанович, только первая - в розыгрыше остаются еще две. Советуем прямо сейчас скачать приложение. Возможно, следующий, кому улыбнется удача, это именно Вы!





Ключи от мечты

Во вторник, 13 июля, могилевчанину торжественно вручили ключи от нового жилья, расположенного в доме "Гонконг" (квартал "Азия") жилого комплекса "Минск Мир".

Незадолго до долгожданного момента, мы пообщались с Александром. Он рассказал, что пользуется приложением Оплати™ с сентября прошлого года.

- Начиналось все с общественного транспорта, - говорит победитель. - Очень удобно платить по QR-коду, не надо искать мелочь в кармане. Потом стал понемногу осваивать оплату в магазинах, на автозаправках.

О розыгрыше Александр Симанович, конечно же, знал. Хотя это, как признается счастливчик, не было самоцелью для получения выгоды.

- Это ведь не первая кампания по розыгрышу призов. В прошлый раз на кону стояли айфоны и другие полезные девайсы. Признаюсь честно, о выигрыше телефона задумывался, но как-то не серьезно. Кто знал, что случится такая история. Это даже лучше, чем самая сокровенная мечта, - улыбается молодой человек.

О выигрыше квартиры Александр узнал вечером 25 июня. Это была пятница. В тот день после работы молодой человек заехал с другом в торговый центр.

- Я, честно говоря, воспринял новость с железным спокойствием. Тем более до конца не верил, что такое может быть со мной. Честно скажу: даже закрадывались мысли об обмане. Впрочем, убедили меня довольно быстро. Но осознание случившегося пришло уже потом. И это просто взрыв мозга! - вспоминает победитель.





Первыми, кто у знал о выигрыше, стали родители Александра. Правда, они сначала также не поверили в такую удачу. Победитель говорит, что после его триумфа в розыгрыше среди могилевчан пользователей приложения Оплати™ однозначно прибавилось.

- Родственники и друзья поголовно скачали приложение, наверное, в тот же вечер. Кроме того, что оценили комфорт и удобство сервиса, надеются сами попытать удачу. Пользуйтесь приложением. Возможно, вам повезет также, как и мне.

А вид-то какой!

До вручения ключей Александр еще ни разу не был уже в своей квартире. Поэтому и впечатлений у молодого человека оказалось немало. Кстати, квартира расположена аж на 25 этаже!

- Очень круто! - не скрывает эмоций молодой человек и первым делом бежит к панорамному окну. - Вид открывается просто супер. Мне кажется, что даже виден район Дворца спорта.









В скором будущем победитель планирует заняться ремонтом и другими приятными хлопотами. Впрочем, партнеры сервиса Оплати™ о новоиспеченном минчанине уже позаботились. Так, директор ЗАО "СДЕЛАЙ САМ" Елена Колонтаева презентовала сертификат на покупки в магазинах на сумму в 300 рублей. В точках этой сети можно приобрести различные стройматериалы.

- Уверена, для Александра это станет большим подспорьем для начала ремонта. Убеждена: эта замечательная квартира будет для него самым уютным местом на земле. А всех остальных призываю пользоваться приложением Оплати™ . Александр на собственном опыте показал, на сколько оно может быть полезным. Искренне поздравлю победителя! - отметила руководитель организации.

И еще один подарок. На этот раз сертификат от компании ООО "Дверной сезон". Ценный приз вручил владелец дилерской сети фирменных салонов "Стальная линия" Дмитрий Крисевич.

- Надеюсь, наш подарок станет полезным для Александра. Пользуйтесь приложением Оплати™ . Ведь это не только удобно, но и выгодно, - подчеркнул руководитель компании.





Напоследок Александр рассказал, что уже активно думает над переездом в столицу.

- С большей долей вероятности, так оно и будет. Мне не так часто приходилось бывать в столице. Разве что изредка по работе (победитель работает сборщиком мебели. - Прим. автора). В прошлом декабре я после долгого перерыва приехал в Минск, и у меня появилось такое чувство, будто я дома. Наверное, мысли все-таки материализуются. Шанс, который мне выпал, я постараюсь использовать на все 100%. Ведь столица - это большие возможности, - резюмировал Александр Симанович.





И снова акция!

А еще недавно в приложении Оплати™ запустили очередную кампанию "Подключи друга!" Приведи нового пользователя в приложение Оплатитм и получи 5 рублей на свой счет! Приведи 100 друзей - получи 500 рублей!





Для этого скопируй уникальную ссылку из личного кабинета в своем электронном кошельке Оплати™ , поделись ею в любом из мессенджеров, через СМС или e-mail с другом! При условии установки мобильного приложения Оплати™ и успешной регистрации по твоей ссылке, ты получишь 5 рублей на свой электронный кошелек. Больше приведенных друзей - больше денег на счету!

"Это все делается для того, чтобы каждый житель нашей страны мог попробовать и оценить удобство, комфорт и выгоду пользуясь приложением Оплати™ , - отметил директор компании LWO Олег Кондратенко.

Подробности акции на сайте o-plati.by , на официальном YouTube-канале Оплатитм и в социальных сетях приложения! Акция начинает действовать с 13 июля 2021 года.

Денежное вознаграждение начисляется в течение суток с момента регистрации друга (клиента) в приложении Оплати™ .

Справка:

Оплати™ – разработка белорусской IT-компанией LWO. Эмитент Белинвестбанк. Сервис Оплати™ абсолютно бесплатный для физических лиц. Он позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, заправлять авто, покупать билеты на транспорт и аттракционы, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться, как в мессенджере. Это полноценный кошелек с электронными деньгами на вашем смартфоне. Пополняется с карточек любых банков без комиссии. Постоянно приятные бонусы и скидки от партнеров, а также участие в рекламных играх для всех пользователей. Скачать приложением можно в AppStore, Google Play, а также AppGallery.

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