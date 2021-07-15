В Беларуси до конца недели будет жаркая погода

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца этой недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине июля на территории нашей страны температура воздуха оказалась на 3-6 градусов выше климатической нормы, и жаркая погода задержится у нас до конца текущей недели. Вместе с тем воздушная масса, поступающая в Беларусь, неустойчивая, насыщена влагой, а это значит, что не исключены локальные грозовые дожди", - отметили синоптики.

В пятницу, 16 июля, прогнозируется переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от 16 до 22 градусов тепла, в дневные - плюс 29-34. В отдельных районах воздух прогреется днем до 35-36.

В субботу, 17 июля, также будет переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью будет от 17 до 22 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27-34.

В воскресенье, 18 июля, ночью в неустойчивом воздухе местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем с Балтийского моря сместится атмосферный фронт - кратковременные дожди распространятся на большую часть территории страны, местами они будут сопровождаться грозами, при грозах ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до плюс 26-32 градусов, по юго-востоку - до плюс 34.

Как сообщили в Белгидромете, вслед за атмосферным фронтом в Беларусь начнет поступать более прохладная воздушная масса, и в начале следующей недели ожидается постепенное ослабление жары до комфортных значений.





В понедельник, 19 июля, ночью на большей части территории, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 15-22, в дневные - плюс 23-30 градусов.

Во вторник и среду ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 11-18 градусов. Днем столбик термометра покажет 20-27 тепла.-0-

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