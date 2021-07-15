Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты и ограничения введены по всей территории Гомельской области. Также они действуют почти на всей территории Витебской (кроме Браславского района), на большей части территории Минской (кроме Мядельского, Логойского, Столбцовского и Копыльского районов) и Могилевской (кроме Кличевского, Осиповичского, Кировского и Бобруйского районов) областей. Что касается Брестской области, то там тоже практически на всей территории области введены запреты (кроме Барановичского, Брестского, Жабинковского, Каменецкого и Малоритского районов).

Кроме того, запреты на посещение лесов введены в некоторые районы Гродненской области (Островецкий, Ошмянский и Сморгонский районы), а в Ивьевском районе введено временное ограничение.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-