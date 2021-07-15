В Беларуси за первое полугодие в ДТП с мототранспортом погибли 16 человек

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии в ДТП с мототранспортом погибли 16 человек, сообщили БЕЛТА в ГАИ МВД.

Сегодня стартует республиканская профилактическая акция Госавтоинспекции по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Мероприятия продлятся до 26 июля.

"С наступлением жаркой поры практически ежедневно на дорогах республики случаются ДТП с участием мотоциклистов. Только в июле из-за невнимательности, неоправданной беспечности и лихачества в авариях с мототранспортом погибли шесть человек. В первом полугодии совершено 111 таких ДТП, в которых 16 человек погибли и 106 получили травмы. При этом в девяти случаях мотоциклисты в момент ДТП находились за рулем в состоянии опьянения", - рассказали в ГАИ.

ГАИ организует профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта. Будет применяться негласный и смешанный контроль за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта. Не меньшее внимание будет уделено информационно-разъяснительной работе среди собственников мототранспорта, в том числе и участников мотоклубов. Речь пойдет о правилах безопасного поведения на дороге, повышении культуры вождения, неотъемлемых условиях участия в дорожном движении и ответственности за допускаемые нарушения.-0-