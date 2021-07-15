Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело выборочный анализ публичных договоров на оказание услуг по прокату средств персональной мобильности (самокатов, электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и т.д.), в результате которого были выявлены несоответствия отдельных положений таких договоров требованиям правил бытового обслуживания потребителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, такими договорами предусмотрено условие о предоставлении в качестве залога некоего документа и непосредственно суммы залога. При этом после проверки технического состояния средства персональной мобильности арендатору возвращается залог и документ. Однако в соответствии с пунктом 40 правил предметы проката могут выдаваться потребителям под поручительство и (или) залог в установленном исполнителем порядке в соответствии с требованиями законодательства. "В качестве залога не может быть использован документ, удостоверяющий личность потребителя, свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси, свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в нашей стране", - подчеркнули в МАРТ.

В некоторых договорах также бывает предусмотрено условие о начислении арендатору пени в размере 2% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты арендных платежей или о праве требования уплаты штрафа в размере Br50 или в размере суммы задолженности, если она превышает Br50, отдельно за каждый случай неоплаты аренды в указанный срок. Вместе с тем в соответствии с пунктом 53 правил при несвоевременном возврате предмета проката или невнесении в срок очередного платежа потребитель уплачивает исполнителю помимо платы за прокат неустойку за каждый день просрочки в размере 1% от арендной платы по договору проката за просроченное время.

Кроме того, в министерстве отметили, что сведения о деятельности отдельных исполнителей бытовых услуг не включены в Реестр бытовых услуг Беларуси.

Информация об этих нарушениях направлена в облисполкомы и Минский горисполком для принятия мер в соответствии с законодательством.

"Для минимизации случаев создания опасности для окружающих мы рекомендуем предпринимателям, оказывающим услуги по прокату средств персональной мобильности, привести свои договоры на оказание этих услуг в соответствие с требованиями правил, обеспечить информирование потребителей о безопасном использовании средств персональной мобильности, в том числе о запрете их использования в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также мы рекомендуем предусмотреть в своих договорах возрастные ограничения для потребителей в зависимости от вида и технических характеристик предоставляемых в аренду средств и о запрете их использования в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения", - подчеркнули в министерстве.-0-