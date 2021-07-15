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Услуга БЖД по продаже билетов через интернет будет недоступна 17 июля несколько часов
15.07.2021 12:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка и возврат билетов на поезда через интернет будет недоступна 17 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
"В связи с проведением технических работ 17 июля с 02.30 до 07.00 будет временно недоступна покупка и возврат электронных билетов на поезда всех видов сообщения в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в указанный период обращаться в билетные кассы", - сказали в пресс-центре.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-
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В связи с проведением технических работ 17 июля с 02.30 до 07.00 будет временно недоступна покупка и возврат электронных билетов на поезда всех видов сообщения в едином...
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