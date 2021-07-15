Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса жары, в отдельных районах - плюс 35-36.-0-

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