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Т. Смирнова о сертификации клининговых компаний - что нужно знать поставщику услуг и их потребителю

15.07.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще совсем недавно клининг был востребован только отдельными крупными компаниями, а сегодня услуги профессиональной уборки популярны и у небольших организаций, и в целом в белорусских семьях. Потому появилась необходимость определения требований к таким услугам и критериев оценки качества. 


С апреля введен новый госстандарт на клининговые услуги.


На днях аккредитован и первый орган по сертификации услуг профуборки. Право на проведение данных работ получил БелГИСС. Какие стандарты применяются в стране? Что нужно знать поставщику услуг и их потребителю? Спросим у нашего эксперта - начальника отдела сертификации услуг БелГИСС Татьяны Смирновой


Насколько сегодня этот рынок развит? Высокая ли конкуренция среди компаний?  

Какие основные требования сегодня определены для клининговых компаний?

Каким образом оценивается качество предоставленных услуг?

Особое внимание уделено требованиям к персоналу. Все-таки это один из ключевых факторов в успешной работе клининговой компании. Что здесь проверят? 



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Еще совсем недавно клининг был востребован только отдельными крупными компаниями, а сегодня услуги профессиональной уборки популярны и у небольших организаций, и...
 
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