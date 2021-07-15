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Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях
15.07.2021 13:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения подготовлены обновленные рекомендации специалистам по вакцинации против СOVID-19 для специалистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На основании рекомендаций ВОЗ, результатов новых исследований дополнены разделы, касающиеся тактики и эффективности вакцинации.
Включены новые разделы, касающиеся вакцинации людей с патологией эндокринной, сердечно-сосудистой систем, тактики вакцинации людей с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими заболеваниями.
При подготовке рекомендаций эксперты основывались на имеющихся результатах изучения эффективности и профиля безопасности при вакцинации пациентов с различной хронической патологией, результатах собственных исследований, рекомендациях профильных Международных ассоциаций.
Рекомендации размещены на сайте Минздрава.-0-
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Включены новые разделы, касающиеся вакцинации людей с патологией эндокринной, сердечно-сосудистой систем, тактики вакцинации людей с онкологическими...
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