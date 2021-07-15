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Банк ВТБ представил единый короткий номер 250 для звонков в мобильных сетях

15.07.2021 13:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Клиенты Банка ВТБ (Беларусь) могут получить консультацию и справочную информацию по короткому номеру 250. Единый справочный номер доступен на всей территории республики для абонентов A1, МТС и life:).

Стоимость звонков на короткий номер определяется тарифами мобильных операторов. Абоненты сети стационарной электросвязи могут дозвониться в банк по номеру (17) 309 15 15. Кроме того, по-прежнему будут доступны мобильные номера контакт-центра (29, 33) 309 15 15.

"Ежегодно все большее количество наших клиентов получают консультации или совершают операции посредством дистанционных каналов, поэтому мы стараемся максимально развивать наши сервисы и повышать доступность банковских услуг. Преимущества короткого номера очевидны - это оперативность, мобильность и комфорт, и мы рады предложить нашим клиентам еще более качественный сервис", - отметила Ольга Атапович, заместитель председателя правления Банка ВТБ (Беларусь).

С начала 2021 года количество обработанных звонков, поступивших в Банк ВТБ (Беларусь), превысило 340 тыс. Ежедневно специалисты банка получают порядка 2 тыс. телефонных обращений. Особой популярностью пользуется сервис "Заказать звонок", в текущем году данным сервисом воспользовались свыше 18 тыс. клиентов.

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Стоимость звонков на короткий номер определяется тарифами мобильных операторов. Абоненты сети стационарной электросвязи могут дозвониться в банк по номеру (17) 309...
 
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