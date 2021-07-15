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Расследование и иск против режима: Тихановская встретилась с главой Ryanair

15.07.2021 13:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская 14 июля встретилась в Дублине с гендиректором ирландской компании Ryanair Майклом О’Лири. Он рассказал, что компания проводит собственное расследование по факту принудительной посадки самолета в минском аэропорту 23 мая, и передал ей отчет о ходе этого дела.

Он отметил, что его компания работает в этом направлении вместе с с ICAO, Польшей, Литвой и Грецией. Собеседники обсудили, какое влияние оказал инцидент на мировое сообщество и авиасообщение, сообщает пресс-служба Тихановской.

При этом О'Лири поддержал ее предложение о сотрудничестве Ryanair с Беларусью и присутствии компании в белорусских регионах после победы демократии.

Экс-кандидат в президенты Беларуси предложила также поддержать подачу международного иска международного иска против официального Минска по факту угона самолета. Она подчеркнула, что власти Беларуси создали очень опасный прецедент, принудительно сажая самолет Ryanair в Минске.

История вопроса

23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс) на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске.  Белорусские власти заявили, будто располагают данными о взрывном устройстве на борту самолета. Сообщение оказалось ложным, а Протасевич  был задержан белорусскими правоохранителями.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. 10 июня Европарламент принял резолюцию, посвященную ситуации с Ryanair, в которой призывал Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси. Ограничения поддержала и «большая семерка», которая призвала власти страны провести новые «свободные и честные» президентские выборы».

Принудительная посадка самолета вызвала очередные санкции ЕС против белорусских властей. ЕС запретил самолетам своих компаний летать в Беларусь и над Беларусью, а также закрыл свое небо для белорусских авиакомпаний.

Сейчас Протасевич и его девушка Софья Сапега находятся под домашним арестом.

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская 14 июля встретилась в Дублине с гендиректором ирландской компании Ryanair Майклом О’Лири.
 
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