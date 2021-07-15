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Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес

15.07.2021 14:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Виталий Тарашкевич рассказал сегодня журналистам во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре о мерах безопасности при походе в лес, передает корреспондент БЕЛТА.

Волонтеры Красного Креста участвуют в поиске потерявшихся граждан как в природных экосистемах, так и в городах. "В этом году мы привлекались в 17 случаях для поиска потерявшихся в природных экосистемах. В основном потерявшиеся находятся в ближайшее время. Если уже прошло около четырех часов, то привлекают и нас. С МЧС и МВД у нас заключены соглашения, по которым мы взаимодействуем, информируем друг друга об организации каких-то мероприятий", - отметил Виталий Тарашкевич.

"Подобные конференции мы проводим каждый год, повторяем меры безопасности, правила поведения в лесу. Но прислушивается к этому, к сожалению, мало кто. Мы убедительно рекомендуем, выходя в лес, иметь при себе яркие элементы одежды, чтобы в случае непредвиденной ситуации было легче вас найти. У нас привыкли ходить в камуфляжной одежде, которая впоследствии затрудняет поиски. Надо взять с собой запас воды вне зависимости от погодных условий. Если есть необходимость принимать лекарства, то не надо надеяться, что через час вы вернетесь. Обязательно нужно взять с собой лекарства, которые необходимы для поддержания вашего здоровья", - напомнил начальник отдела.

Виталий Тарашкевич подчеркнул: нужно брать с собой заряженный мобильный телефон. "Он значительно облегчит поиски. Не надо бояться, что он может потеряться, ведь жизнь все равно дороже, чем любой гаджет. Известите соседей и родственников, куда вы ушли, потому что поисковые мероприятия всегда начинаются с опросов и если кто-то укажет направление, то это облегчит поиск и спасение заблудившегося", - сказал он.-0-

С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу

 
Теги: Минск
 
 
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Нужно брать с собой заряженный мобильный телефон. Он значительно облегчит поиски. Известите соседей и родственников, куда вы ушли, потому что поисковые...
 
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