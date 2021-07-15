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15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Показательные выступления спортсменов, тематические площадки и четырехчасовой олимпийский квест будут организованы 17 июля в Бобруйске во время проведения культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Алексей Воронков.

"Центральной площадкой масштабного праздника станет "Бобруйск-Арена" и прилегающая к спорткомплексу территория, - отметил Алексей Воронков. - Здесь пройдет большой олимпийский квест с множеством спортивных конкурсов и соревнований, победители которого получат памятные призы от Национального олимпийского комитета. Также гостей фестиваля ждут спортивные и развлекательно-познавательные площадки, фуд-корты и зона семейного отдыха".

Большая тематическая зона будет отведена для работы площадок ГАИ, МЧС, УВД, Департамента охраны МВД, ДОСААФ, а также других структур и ведомств. Так, бобруйские спасатели предложат посетить "МЧС-Лэнд". Маленькие гости праздника и их родители смогут познакомиться с элементами пожарно-спасательного спорта и работой кинологической службы, увидеть выступления многократного чемпиона области и страны по гиревому спорту Владимира Цирибко и двукратного рекордсмена книги рекордов Гиннеса бобруйского спасателя Евгения Лося. Кроме того, ребят ждут мастер-классы, выставка аварийно-спасательной техники, водное шоу и чемпионат по безопасности.

"Спортивные акции и мероприятия направлены на то, чтобы приобщить юных бобруйчан к занятиям физкультурой и спортом, сориентировать их на здоровый образ жизни и проведение активного досуга, - уточнил начальник отдела спорта и туризма. - Для этого мы готовим показательные выступления спортсменов и презентуем на наших локациях 28 видов спорта. Ребята смогут попробовать себя в каждом из них. При работе презентационных площадок будут задействованы более 1 тыс. человек. Планируется, что 17 июля мероприятия культурно-спортивного фестиваля посетят не менее 5 тыс. юных бобруйчан".

Завершит праздничный день церемония награждения победителей конкурсов вокалистов и художников, концерт белорусской эстрады, дискотека и фейерверк.

По словам Алексея Воронкова, за подготовку спортивного резерва в Бобруйске отвечают 10 специализированных учебно-спортивных учреждений и школ олимпийского резерва. В них по 24 видам спорта занимаются более 4 тыс. воспитанников. Право на участие в летних Олимпийских играх в Токио завоевали семь бобруйских спортсменов.-0-