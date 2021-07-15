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ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк
15.07.2021 14:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Старт проекту "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" дан 15 июля в Гродно. Поезд отправится в город Полоцк.
В рамках проекта участники молодежного поезда (100 человек) в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследуют около 2 тыс. км по территории Беларуси (Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск) и примут участие в общественно значимых событиях и мероприятиях.-0-
Фото Леонида Щеглова
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В рамках проекта участники молодежного поезда (100 человек) в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследуют около 2 тыс. км по территории Беларуси (Гродно -...
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