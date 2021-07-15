Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу, сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Алексей Иоффе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год количество несчастных случаев во время сбора населением дикорастущих ягод и грибов, к сожалению, не уменьшается, можно сказать, даже увеличивается. Согласно статистике, у нас порядка 40% территории Беларуси покрыто лесами, что, соответственно, создает подобные предпосылки. С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу. В общей сложности наши специалисты выезжали для участия в поисковых работах 127 потерявшихся людей, из которых 25 были дети. К сожалению, не все из данных потерявшихся были найдены. По некоторым мероприятия продолжаются. Надеемся, что люди будут обнаружены", - отметил Алексей Иоффе.

По его словам, в основном теряются в лесах в период сбора ягод, грибов, который начинается с потеплением и заканчивается в ноябре. "Имеют место также единичные случаи и в зимний период, когда люди следуют через лес из одного населенного пункта в другой, сбиваются с пути, проваливаются в сугробы, из которых не могут самостоятельно выбраться, получают травмы", - добавил первый замначальника.

"С целью реагирования на сообщения, связанные с пропажей людей в природных экосистемах, в МЧС создана поисково-спасательная служба. Дислоцируется она как в Минске (это наш основной центр поисково-спасательных работ и пожаротушения республиканского отряда специального назначения "Зубр"), так и в пожарных аварийно-спасательных отрядах территориальных управлений. Как правило, в областных центрах и в Молодечно. Кроме этого, с 2018 года, когда данная служба была создана, на базе наших подразделений мы стали отмечать востребованность данного направления. В этом году было принято решение по развитию данной службы и созданию поисково-спасательных отделений, в том числе в крупных городах. Это для того, чтобы более оперативно задействовать ресурсы наших подразделений, оказывать помощь в поиске людей и, безусловно, спасать жизни и здоровье тех, кто потерялся в природных экосистемах", - подчеркнул Алексей Иоффе.

Он рассказал, что уже неоднократно были случаи, когда данная специализированная служба выезжала на расстояние свыше 100 км от места дислокации. "Безусловно, привлекаются в первую очередь ближайшие подразделения, но спецслужба, которая более мощно оснащена, зачастую преодолевает такие расстояния. По нашим данным, среднее время поиска человека составляет 10 часов, а в некоторых случаях поиски продолжаются несколько дней, что напрямую влияет на жизнь и здоровье пропавших людей. Риски возрастают при наличии заболеваний, неблагоприятных погодных условий", - сказал он.

"Наша служба оснащена необходимыми техническими средствами для поиска людей в природных экосистемах. Это автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, снегоходы, квадрокоптеры, GPS-навигаторы и другое оборудование, позволяющее вести поисковую работу наиболее эффективно и обеспечить оперативное обследование в труднодоступных районах", - обратил внимание Алексей Иоффе.

Поисковые работы в лесах ведутся во взаимодействии с органами внутренних дел, представителями лесного хозяйства, общественными организациями.

МЧС разработано мобильное приложение "Помощь рядом", которое можно скачать на любой телефон. В нем есть раздел "Что делать?", в котором даются алгоритмы действий, если вы заблудились в лесу, обнаружили предмет, похожий на снаряд, стали свидетелем пожара, вас укусил клещ или змея, а также инструкция, как безопасно развести костер, если вы вынуждены ночевать в лесу.

"Если вы действительно заблудились в лесу, не стоит паниковать. Прислушайтесь, где и какие звуки вы слышите. Может быть, где-то недалеко поле и слышен звук трактора, лай собак либо поезда. В таком случае необходимо идти на звук, и вы выйдете на место, где вас проще будет найти, либо уже сами сориентируетесь", - акцентировал внимание Алексей Иоффе.

Спасатели также рекомендуют искать линии электропередачи, просеки, тропинки. "Идите вдоль них, и вы обязательно выйдете к людям. Если на пути повстречался ручей или река, нужно следовать вниз по течению - они всегда вас приведут к людям. В случаях, когда вы сами не справляетесь, позвоните по телефону 101 или 112 в МЧС, сообщите от какого населенного пункта и из какого района вы вошли в лес, опишите, что видите по сторонам", - добавил он.

"Если вы оказались в лесу без телефона, то все равно не стоит отчаиваться, всегда нужно поддерживать себя в бодром духе и настраиваться на хороший исход. При наступлении темноты сориентируйтесь на местности, подумайте, где организовать ночлег. Для него подойдет яма у корня дерева или другое подобное место. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша, подстилку из подручных материалов: газета, подложенная под одежду, уменьшит вашу теплоотдачу вдвое. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, то есть обозначьте место, где вы находитесь: повесьте на кусты, деревья какие-то предметы одежды, экипировки. Если вдруг услышите, что кто-то вас ищет, подавайте всевозможные знаки", - заключил Алексей Иоффе.-0-