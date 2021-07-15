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Ливни, грозы и град обрушились на Беларусь - впечатляющее видео от наших подписчиков в соцсетях
15.07.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Сморгони и Минске дождь вызвал подтопление улиц и затруднение в работе транспорта. Наши подписчики прислали впечатляющее видео разгула стихии.
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В Сморгони и Минске дождь вызвал подтопление улиц и затруднение в работе транспорта. Наши подписчики прислали впечатляющее видео разгула стихии. Читайте...
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