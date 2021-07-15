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В день торжественного открытия "Славянского базара" работу начал международный пресс-центр

15.07.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Витебск принимает гостей "Славянского базара". О юбилейном фестивале в теле- и радиоэфирах, интернет-порталах, на страницах газет и журналов расскажут представители более 7 десятков СМИ разных стран. Сегодня по традиции в день торжественного открытия работу начал и международный пресс-центр. Во время фестиваля здесь будут проходить встречи со звездами. Сегодня на вопросы ответит Николай Басков - в Витебске зажжется его именная звезда.


  В день открытия на "Славянском базаре" зародилась еще одна традиция - вручение паспортов василькового цвета.


Так отметят людей, которые посвятили фестивалю более 14 лет. Сегодня документ вручили заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович. 


Фест "На семи ветрах" - в рамках фестиваля 


И уже в эти минуты на "Славянском базаре" стартует фест уличного искусства «На семи ветрах». В Витебск приехали уличные музыканты, танцоры, мастера светового шоу. В этом году среди локаций и водная гладь Западной Двины. На прогулочном теплоходе гостей ждут яркие представления.




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Теги: Витебск
 
 
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Витебск принимает гостей "Славянского базара". О юбилейном фестивале в теле- и радиоэфирах, интернет-порталах, на страницах газет и журналов расскажут...
 
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