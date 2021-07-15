Афера с недвижимостью - по подозрению в преступлении задержан 40-летний житель Минска

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Мужчина, который занимал одну из руководящих должностей, убедил женщину в том, что может ей помочь в строительстве жилья по крайне выгодной цене. Так, введя минчанку в заблуждение, посредством устной договоренности под видом заключения договора займа завладел деньгами, предназначенными для строительства жилья. Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей. Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Афера в сфере недвижимости на 140 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 40-летний житель Минска , который работал в руководстве одной строительной фирмы. Как выяснили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями, к нему в контору обратилась клиентка, которая намеревалась приобрести жилье. Затем путем обмана он завладел крупной суммой денег. Мотив преступления выясняется.