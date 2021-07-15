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Инвестиции как импульс для развития регионов. Сегодня премьер-министр посещает Ивенец. Градообразующим предприятием здесь долгое время была кондитерская фабрика.



Но 3 года назад ее признали банкротом





Спасением для предприятия и поселка стало решение передать предприятие под крыло сильного игрока на рынке - "Слодыча". Сегодня главе правительства доложили о том, как здесь идет модернизация и каковы перспективы развития. Роман Головченко подчеркнул: возрождение предприятий значимо для регионов. Это и рабочие места, и импортозамещение, и рост экспорта. В сжатые сроки в Ивенце удалось не только возродить производство, но и добиться впечатляющих показателей. Сегодня спрос превышает производственные возможности.







Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:





Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций, надо наводить везде порядок, заниматься обустройством. Но самое главное, что оно получило новую жизнь. Для городского поселка Ивенец и его жителей это имеет большое значение. Кроме того, у "Слодыча" есть намерение провести аналогичную работу с молодечненским кондитерским предприятием. Мы еще обсудим, как использовать этот опыт для других предприятий страны, которые в силу разных причин оказались не в лучшем состоянии. Нужно ими заняться и вдохнуть новую жизнь.





На совещании с руководством области и района руководители предложили правительству свое видение развития района в пятилетке. Многое сделано для республиканских предприятий и столицы. Сегодня на повестке - регионы, акцентировал премьер. Это ключевой аспект социально-экономического развития страны в целом.



