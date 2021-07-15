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Премьер-министр Беларуси посещает Ивенецкий филиал ОАО "Слодыч"
15.07.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инвестиции как импульс для развития регионов. Сегодня премьер-министр посещает Ивенец. Градообразующим предприятием здесь долгое время была кондитерская фабрика.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций, надо наводить везде порядок, заниматься обустройством. Но самое главное, что оно получило новую жизнь. Для городского поселка Ивенец и его жителей это имеет большое значение. Кроме того, у "Слодыча" есть намерение провести аналогичную работу с молодечненским кондитерским предприятием. Мы еще обсудим, как использовать этот опыт для других предприятий страны, которые в силу разных причин оказались не в лучшем состоянии. Нужно ими заняться и вдохнуть новую жизнь.
На совещании с руководством области и района руководители предложили правительству свое видение развития района в пятилетке. Многое сделано для республиканских предприятий и столицы. Сегодня на повестке - регионы, акцентировал премьер. Это ключевой аспект социально-экономического развития страны в целом.
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Инвестиции как импульс для развития регионов. Сегодня премьер-министр посещает Ивенец. Градообразующим предприятием здесь долгое время была кондитерская...
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