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Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество в сфере боевой подготовки
15.07.2021 15:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках визита в Беларусь принимает участие в рекогносцировке районов проведения совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Рекогносцировка проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича.
Кроме того, Виктор Гулевич обсудил с главой российской делегации актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки.-0-
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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках визита в Беларусь принимает участие в рекогносцировке районов...
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