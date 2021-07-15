Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество в сфере боевой подготовки

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках визита в Беларусь принимает участие в рекогносцировке районов проведения совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Рекогносцировка проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича.

Кроме того, Виктор Гулевич обсудил с главой российской делегации актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки.-0-