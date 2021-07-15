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Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси

15.07.2021 15:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси, сообщила журналистам заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"На настоящий момент к оператору информационной системы, который занимается обработкой поступающих заявок, уже поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом это жители Украины и Литвы. Но помимо этого также обращаются граждане Латвии, Эстонии. Есть заявки от граждан Нидерландов и Германии. Первые посетители, которые к нам приедут, ожидаются 16 июля. Их заявки подтверждены", - сказала Вероника Высоцкая.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Уже поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом это жители Украины и Литвы", - сказала завотделением иммунопрофилактики Республиканского...
 
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