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Алексиевич не попала на самолет в Берлине из-за сообщения о бомбе в ее сумке
15.07.2021 16:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не смогла попасть на самолет из Берлина во Вроцлав из-за сообщения о том, что в ее сумке якобы находится бомба. Об этом
Алексиевич рассказала, что в аэропорту в Берлине ее вещи задержали во время регистрации багажа, а потом оправили на повторную проверку. Затем сотрудник службы аэропорта снова взял ее сумку, подозрительно посмотрел на нее, и еще раз проверил багаж с помощью специального инструмента. После этого он захотел открыть сумку, Светлана согласилась, предложив помочь, однако мужчина открыл ее сам и резко отбросил.
Затем сотрудники аэропорта попросили Алексиевич подождать милицию. Светлана дождалась женщину-полицейского, которая сказала, что в сумке писательницы бомба. Вещи снова начали перепроверять, бомбу не нашли и Светлану отпустили, однако до взлета оставалось пять минут, и Алексиевич не рейс не успела.
Писатель говорит, что извинения ей принесла только женщина, которая в итоге отдавала багаж. «Эти люди ощущают безграничную власть и знают, что не пострадают за это. Тем не менее, я никогда раньше не сталкивалась ни с чем подобным», - прокомментировала Алексиевич.
В Фонде Токарчук сообщают, что не оставят без объяснений со стороны сотрудников аэропорта данную ситуацию. Светлана Алексиевич доехала в итоге во Вроцлав на машине, которую за ней выслали организаторы мероприятия, на которое, собственно, и ехала нобелевская лауреат.
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не смогла попасть на самолет из Берлина во Вроцлав из-за сообщения о том, что в ее сумке якобы находится бомба.
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