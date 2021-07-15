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В СНГ будет разработана дорожная карта по развитию взаимодействия в области телемедицины

15.07.2021 16:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - участники Содружества Независимых Государств намерены развивать сотрудничество в области телемедицины. Об этом говорилось на заседании рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения, которое прошло в Исполкоме СНГ в режиме видеоконференцсвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ, МПА СНГ, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи и Исполнительного комитета Содружества.

Эксперты поделились опытом по развитию телемедицины в государствах СНГ. В ходе обсуждения было отмечено, что во всех странах имеется нормативная правовая база, регулирующая вопросы телемедицинского консультирования, используются современные технологии и специальное оборудование. Использование телемедицины позволяет оказывать консультативные медицинские услуги в тех районах, где у пациентов нет возможности получить помощь узких специалистов напрямую в медицинском учреждении, а также значительно сократить расходы на лечение, повысить качество диагностики и реализовать возможность удаленного мониторинга состояния здоровья. Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

В ходе дискуссии было отмечено, что в период пандемии COVID-19 возможности телемедицины подтвердили свою актуальность. Это, в первую очередь, использование телеконсилиумов, телемониторинга, телеконсультаций, ведение реестра, баз данных и ряд других возможностей.

По мнению экспертов, в рамках Содружества в сложных случаях будут востребованы консультация "врач-врач" между республиканскими научно-практическими медицинскими центрами. Технические и нормативные правовые основы данного взаимодействия есть у всех государств СНГ. Кроме того, на заседании обсудили проект модельного закона СНГ "О цифровом здравоохранении", который устанавливает правовые основы организации и оказания медицинской помощи с применением информационных технологий.

Представители Регионального содружества в области связи отметили, что в рамках СНГ на 2017-2021 годы определены стратегии и задачи развития информационно-коммуникационных технологий. Это электронное здравоохранение, инклюзивное ИКТ-образование, изменение климата, умные города и интернет-коммуникации. Одной из пяти региональных инициатив в текущем периоде стало развитие электронного здравоохранения для обеспечения здорового образа жизни и повышения благополучия для всех в любом возрасте. Цель инициативы - помочь государствам в разработке нормативных текстов, технических решений и специализированных программ обучения в области электронного здравоохранения (включая телемедицину) для предоставления населению улучшенных медицинских услуг за счет использования инфокоммуникаций.

С учетом состоявшегося обсуждения члены рабочей группы приняли решение разработать проект дорожной карты по развитию взаимодействия в области телемедицинских коммуникаций и провести очередное заседание в очном формате в сентябре в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе обсуждения было отмечено, что во всех странах имеется нормативная правовая база, регулирующая вопросы телемедицинского консультирования, используются...
 
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