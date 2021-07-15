Лискович: наш суверенитет и право самим решать свою судьбу подвергаются серьезным испытаниям

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня суверенитет Беларуси и наше право самим решать свою судьбу продолжают подвергаться серьезным испытаниям. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, комментируя фильм-расследование телеканала ОНТ "20 ТЕРРОР 21" .

"За четверть века мы вместе своим кропотливым ежедневным трудом построили сильное и успешное государство. Независимость стала нашим величайшим достоянием. Казалось бы, кому может не давать покоя жизнь людей в безопасной независимой стране? Тем не менее, такие силы есть, - отметил сенатор. - Представленные в фильме шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов показывают, к какой демократии призывали нас. Дорогие мои соотечественники, вы теперь понимаете, что могло бы быть? Нашей страны и ее людей уже не было бы... Убежден, что если кто-то в чем-то и сомневался, то, посмотрев этот фильм, сразу расставит все точки над і".

Виктор Лискович считает, что "сегодня суверенитет нашей страны и право самим решать свою судьбу продолжают подвергаться серьезным испытаниям".

"Оппозиция решила прибегнуть к крайним мерам. Но самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналиста. Как можно называть людьми тех, кто это планировал и пытался осуществить? Надеюсь, что все недоброжелатели одумаются, осознают преступность своих действий. Ну а если нет, то наши спецслужбы проявят присущие им твердость, мужество и решительность и не дадут им перейти роковую черту", - подытожил сенатор.-0-