ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лискович: наш суверенитет и право самим решать свою судьбу подвергаются серьезным испытаниям

15.07.2021 16:19 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня суверенитет Беларуси и наше право самим решать свою судьбу продолжают подвергаться серьезным испытаниям. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, комментируя фильм-расследование телеканала ОНТ "20 ТЕРРОР 21".

"За четверть века мы вместе своим кропотливым ежедневным трудом построили сильное и успешное государство. Независимость стала нашим величайшим достоянием. Казалось бы, кому может не давать покоя жизнь людей в безопасной независимой стране? Тем не менее, такие силы есть, - отметил сенатор. - Представленные в фильме шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов показывают, к какой демократии призывали нас. Дорогие мои соотечественники, вы теперь понимаете, что могло бы быть? Нашей страны и ее людей уже не было бы... Убежден, что если кто-то в чем-то и сомневался, то, посмотрев этот фильм, сразу расставит все точки над і".

Виктор Лискович считает, что "сегодня суверенитет нашей страны и право самим решать свою судьбу продолжают подвергаться серьезным испытаниям".

"Оппозиция решила прибегнуть к крайним мерам. Но самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналиста. Как можно называть людьми тех, кто это планировал и пытался осуществить? Надеюсь, что все недоброжелатели одумаются, осознают преступность своих действий. Ну а если нет, то наши спецслужбы проявят присущие им твердость, мужество и решительность и не дадут им перейти роковую черту", - подытожил сенатор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За четверть века мы вместе своим кропотливым ежедневным трудом построили сильное и успешное государство", - такое мнение высказал председатель Постоянной...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФПБ: все сельхозорганизации обеспечивают участников жатвы горячим питанием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by