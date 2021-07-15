ФПБ: все сельхозорганизации обеспечивают участников жатвы горячим питанием

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все сельхозорганизации страны обеспечивают участников жатвы горячим питанием. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда при посещении ОАО "Красный партизан" Малоритского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Создание комфортных условий труда, в том числе организация питания, техника безопасности стали главными темами, которые обсуждались с работниками и руководством хозяйства.

Надо отметить, что профсоюзы постоянно держат эти вопросы на контроле. Несколько лет назад ФПБ поставила задачу добиться от нанимателей качественной организации питания работников сельхозпредприятий, занятых на уборке урожая. И на сегодня совместными усилиями социальных партнеров эта задача фактически решена. Практически все работники обеспечиваются горячим питанием и бутилированной водой. При этом большинство нанимателей приняли решения о льготировании стоимости этого питания. Обеды и ужины для участников жатвы, как правило, обходятся в 10-70% от их реальной стоимости. Есть примеры, когда питание плотностью оплачивает наниматель. Также улучшилась ситуация с обеспечением санитарно-бытовых условий. В более чем 80% хозяйств оборудованы душевые с горячей и холодной водой. Вместе с тем в ряде случаев эти помещения требуют ремонта и модернизации.

"Сейчас у аграриев в прямом смысле горячая пора. И, конечно, наниматели должны сделать все необходимое, чтобы люди работали в комфортных и безопасных условиях. Чтобы в погоне за результатом не страдали работники, - подчеркнул Михаил Орда. - И здесь нет важных или неважных вопросов. Важно буквально все. И бытовые условия, и организация питания, и состояние техники. И в условиях жары важно, какие меры принимает наниматель, чтобы максимально защитить работников. Позиция профсоюза здесь твердая: людям надо обеспечить приемлемые условия работы. Механизмы для этого есть и в законодательстве, и на практике".

К слову, в "Красном партизане" к этому подходят с особой ответственностью. Участники уборочной кампании обеспечиваются бутилированной водой, горячим питанием, причем стоимость полноценного обеда не превышает Br2. Комбайны оснащены кондиционерами. При возможности смещается график работ. Отдельное внимание - выполнению всеми правил и норм охраны труда. Это дает свои результаты: за последние годы в хозяйстве не было случаев травматизма.

"К сожалению, такая ситуация не во всех организациях. АПК по-прежнему остается одной из самых травмоопасных отраслей. Только с начала года тяжело травмированы 49 работников, погибли на производстве девять человек. Как показывает практика, именно пренебрежение элементарными правилами техники безопасности становится главной причиной несчастных случаев", - отметил Михаил Орда.

Профсоюзные мониторинги накануне уборочной кампании в очередной раз выявили недостатки в этом вопросе. Среди наиболее частых - отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты, в том числе при работе с ядохимикатами, также не все единицы техники обеспечены аптечками и огнетушителями, нарушаются правила эксплуатации техники и выполнения работ.

"Как правило, решение всех этих вопросов не требует значительных финансовых средств и больше зависит от того, насколько внимательно и ответственно относится наниматель к охране труда, - отметил председатель ФПБ. - В случаях, когда мы видим какие-то недоработки, нанимателям выдаются рекомендации и предписания для их устранения. При необходимости также профсоюзы оказывают помощь хозяйствам в создании необходимых условий".

К слову, для обеспечения комфортных условий труда, повышения эффективности работ профсоюзы помогли хозяйству приобрести систему точного земледелия - многофункциональный дисплей и навигационный контролер.-0-