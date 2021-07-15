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Более 150 тыс. жителей Минской области сделали антиковидную прививку
15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предохранить себя и позаботиться о здоровье родных! Вакцинация против COVID-19 продолжается в Минской области. Антиковидный укол уже сделали более 150 тысяч человек. В лидерах - Столбцовский, Несвижский, Стародорожский и Клецкий районы. Для удобства работают как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации. Как вырабатывается коллективный иммунитет - Елена Витко. (видео)
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Предохранить себя и позаботиться о здоровье родных! Вакцинация против COVID-19 продолжается в Минской области. Антиковидный укол уже сделали более 150 тысяч человек. В...
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