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Более 150 тыс. жителей Минской области сделали антиковидную прививку

15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предохранить себя и позаботиться о здоровье родных! Вакцинация против COVID-19 продолжается в Минской области. Антиковидный укол уже сделали более 150 тысяч человек. В лидерах - Столбцовский, Несвижский, Стародорожский и Клецкий районы. Для удобства работают как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации. Как вырабатывается коллективный иммунитет - Елена Витко. (видео)


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Предохранить себя и позаботиться о здоровье родных! Вакцинация против COVID-19 продолжается в Минской области. Антиковидный укол уже сделали более 150 тысяч человек. В...
 
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