Ликбез по школе белорусского стеклоделия - в Национальном художественном

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Эволюция расцвета белорусского стеклоделия - в Национальном художественном. Гармонию между утилитарными и декоративными свойствами хрупкого материала предложат рассмотреть через авторский стиль Владимира Мурахвера. Фиксируют его собственную философию около тридцати произведений. Сюжетный диапазон - от человеческих фигур до традиционной стеклянной посуды. Превращать рутинные вещи в арт-объекты автор начал после учебы в Ленинградском художественно-промышленном. После задал направление нового стиля "Неманского" стекла и несколько десятилетий трудился главным художником завода.

Мария Шугалей, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Он стал одним из художников-новаторов, которые подняли белорусское стеклоделие на новый уровень, можно сказать, совершили в нем революцию. Он исходил из природы стекла, из природы материала, не искажая его, а пытаясь передать разные стороны стекла, его изменчивость, его пластичность, игру красок, игру цвета и движения масс.

По эскизам мастера созданы не только тиражные произведения, но и единичные образцы. Сегодня работы Владимира Мурахвера хранятся как в фондовых собраниях белорусских музеев, так и в частных коллекциях за рубежом.





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