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Самобытные "Зажинки" дали старт уборочной в Клецком районе
15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый сноп как символ богатой жатвы. Аграрии Клецкого района масштабно и самобытно отпраздновали "Зажинки". Гостеприимная земля объединила руководство района и все сельхозпредприятия, местных жителей и, конечно, хлеборобов. Традиционный обряд дал старт уборочной. В общей сложности планы на урожай хорошие. Озимый ячмень, например, дал более 50 центнеров с гектара. Урожайность некоторых рапсовых полей около 30. Цифра вдвое больше средних показателей по стране.
Всего на хлебных нивах в Клецком районе будут работать 77 комбайнов. Сейчас аграрии уже обмолотили около 10 % площадей с зерновыми.
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Первый сноп как символ богатой жатвы. Аграрии Клецкого района масштабно и самобытно отпраздновали "Зажинки". Гостеприимная земля объединила руководство района и...
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