Источник материала: БT

В центральном регионе увеличивается число ДТП на железной дороге и переездах. К авариям чаще всего приводит несоблюдение правил дорожного движения автомобилистами, пешеходами и велосипедистами. В условиях жаркой погоды следует помнить, что беззаботность, самоуверенность и стремление проскочить перед поездом приводят к печальным последствиям. Острая проблема на железной дороге летом - детский и подростковый травматизм.

Чтобы уберечь себя при пересечении железнодорожного полотна, водителям и пешеходам необходимо убедиться в отсутствии поблизости поезда. Важно обращать внимание на дорожные знаки и разметку, светофоры, шлагбаум, звуковые сигналы и указания дежурного по переезду.





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