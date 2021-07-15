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В центральном регионе увеличивается число ДТП на железной дороге и переездах

15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В центральном регионе увеличивается число ДТП на железной дороге и переездах. К авариям чаще всего приводит несоблюдение правил дорожного движения автомобилистами, пешеходами и велосипедистами. В условиях жаркой погоды следует помнить, что беззаботность, самоуверенность и стремление проскочить перед поездом приводят к печальным последствиям. Острая проблема на железной дороге летом - детский и подростковый травматизм.

Чтобы уберечь себя при пересечении железнодорожного полотна, водителям и пешеходам необходимо убедиться в отсутствии поблизости поезда. Важно обращать внимание на дорожные знаки и разметку, светофоры, шлагбаум, звуковые сигналы и указания дежурного по переезду.


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В центральном регионе увеличивается число ДТП на железной дороге и переездах. К авариям чаще всего приводит несоблюдение правил дорожного движения...
 
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