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Театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте

15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте. На большой форум съедутся коллективы из семи стран. Среди них Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Россия. Фестиваль - юбилейный, уже 25-й. Культурное событие стало визитной карточкой города. За неделю на трех площадках покажут 22 спектакля. Программу составляли так, чтобы зритель мог увидеть постановки разных жанров и направлений. Напомним, в прошлом году форум пришлось отменить из-за пандемии.

Сергей Панасюк, начальник управления культуры Брестского облисполкома:

Для Брестской области это один из самых брендовых фестивалей. Поэтому брестский зритель очень его ценит, ждет с каждым годом. В этом году уличных спектаклей не запланировано в силу сложившейся ситуации, но, надеюсь, в дальнейшем мы продолжим эту практику.

Международный театральный форум "Белая вежа" пройдет с 10 по 18 сентября. Откроет фестивальную программу спектакль Национального академического драматического театра имени Горького "Пане Коханку".


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте. На большой форум съедутся коллективы из семи стран. Среди них Беларусь, Армения, Грузия, Молдова...
 
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