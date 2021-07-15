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Театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте
15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте. На большой форум съедутся коллективы из семи стран. Среди них Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Россия. Фестиваль - юбилейный, уже 25-й. Культурное событие стало визитной карточкой города. За неделю на трех площадках покажут 22 спектакля. Программу составляли так, чтобы зритель мог увидеть постановки разных жанров и направлений. Напомним, в прошлом году форум пришлось отменить из-за пандемии.
Сергей Панасюк, начальник управления культуры Брестского облисполкома:
Для Брестской области это один из самых брендовых фестивалей. Поэтому брестский зритель очень его ценит, ждет с каждым годом. В этом году уличных спектаклей не запланировано в силу сложившейся ситуации, но, надеюсь, в дальнейшем мы продолжим эту практику.
Международный театральный форум "Белая вежа" пройдет с 10 по 18 сентября. Откроет фестивальную программу спектакль Национального академического драматического театра имени Горького "Пане Коханку".
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Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте. На большой форум съедутся коллективы из семи стран. Среди них Беларусь, Армения, Грузия, Молдова...
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