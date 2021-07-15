Источник материала: БT

Сейчас переносимся в фестивальный Витебск. Сегодня здесь день ярких церемоний. В Летнем амфитеатре полным ходом идут репетиции торжественного открытия. Вот-вот разрешится и главная интрига - узнаем, кто получит специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Имя лауреата и обладателя именной звезды - у нашего корреспондента Лидии Заблоцкой.

Она на прямой связи со студией. Лида, время раскрывать карты!

Сергей, доброго дня! Тянуть интригу не стану, в кулуарах имя обладателя обсуждают с самого утра. Николай Басков станет 17-м обладателем звезды "Славянского базара". Буквально сейчас пройдет церемония на "Аллее звезд", вот здесь, как видите, все уже готово. Как правило, такие церемонии задерживаются. Но того стоит: артисты никогда не могут сдержать эмоций от такого важного признания. Здесь есть звезды Пугачевой, Мулявина, Лещенко... Конечно, участие в этой церемонии открытия звезды примет и сам артист. Уже вечером главную статуэтку и премию "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Басков получит из рук Александра Лукашенко.

Такое признание вовсе неслучайно. В этом году Баскову - 45. Можно сказать, оба юбиляра - фестиваль и артист - обмениваются такими комплиментами. Народный артист России и Украины, безусловно, любим и белорусами. Как и для многих популярных певцов именно сцена "Славянского базара" стала стартовой площадкой. Впервые Басков спел здесь 22 года назад, в 1999-м. Тогда он начинал покорять именно оперные сцены Франции, Испании. Та же уже классическая "Шарманка" стала набирать фанатов, в том числе и благодаря "Славянскому базару".

Как видите, здесь уже целая армия журналистов, так что кадры с эмоциями Николая Баскова ищите уже вскоре во всех эфирах и на полосах! Увидим его еще и на церемонии открытия. Ее смотрите в 22:00 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" .





Читайте также:





