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В Витебске состоялось открытие международного пресс-центра

15.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если же говорить об освещении фестивальных событий, то уже аккредитовано более 7 десятков СМИ разных стран. По традиции сегодня - в день торжественного открытия фестиваля - работу начал и международный пресс-центр. Именно здесь будут проходить встречи со звездами. Николай Басков - один из первых гостей пресс-центра. На "Славянском базаре" зародилась и еще одна традиция - вручение паспортов василькового цвета. Так отметят людей, которые посвятили фестивалю более 14 лет. Сегодня документ вручили заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

Этот паспорт мы будем адресовать нашим творческим людям, представителям средств массовой информации, тем людям, которые связали свою жизнь с фестивалем и побывали на нем 14 и более лет. Мы издали 300, потому что это то количество, что мы можем проследить по электронной базе, но были еще, когда электронная база не велась.

Уже в эти минуты на "Славянском базаре" стартует фест уличного искусства "На семи ветрах". В Витебск приехали уличные музыканты, танцоры, мастера светового шоу. В этом году среди локаций и водная гладь Западной Двины. На прогулочном теплоходе гостей ждут яркие представления.


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Теги: Витебск
 
 
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Если же говорить об освещении фестивальных событий, то уже аккредитовано более 7 десятков СМИ разных стран. По традиции сегодня - в день торжественного открытия...
 
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