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Летняя школа юных ученых открылась в "Бригантине"

15.07.2021 17:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина" Белорусского государственного университета состоялось торжественное открытие XXV Республиканской летней научно-исследовательской школы учащихся и учителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В приветственном слове к педагогам Летней школы, участникам команд-победителей международных интеллектуальных мероприятий школьников (международных олимпиад, конференций, турниров по математике, информатике, физике, астрономии), талантливой молодежи первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова отметила, что это традиционное мероприятие в системе работы с одаренными учащимися.

"Во время Летней школы для вас, ребята, организована большая культурно-оздоровительная программа, при этом все вы сможете не только отдохнуть, но и принять участие в интеллектуальных мероприятиях - занятиях, семинарах, итоговой олимпиаде и конференции школы, физико-математическом бое, интеллектуальных играх, психологических семинарах и тренингах. Помните, вам, юным гражданам, предстоит приумножить достижения нашей страны, и чтобы добиться успеха, надо много трудиться, усиленно работать, прежде всего, над собой, постоянно повышать свой образовательный уровень", - подчеркнула первый замминистра.

Первая Летняя научная школа была организована 10 августа 1995 года в поселке Лужесно Витебского района. Десятая и последующие организовывались на базе спортивно-оздоровительного комплекса БГУ "Бригантина". С самого начала работы школы сформировались основные принципы ее деятельности: свободное творчество, сотрудничество и взаимопонимание, духовность и интеллигентность.

За все годы в школе прошли обучение или повысили свою квалификацию более 4200 учащихся и более 390 учителей из всех регионов Беларуси, а также из России, Франции, Болгарии, Литвы. В Летней школе приняли участие около 200 победителей соревнований - от областного уровня до международного. Занятия с учащимися проводят более 40 преподавателей различных университетов республики и Национальной академии наук Беларуси, среди которых доктора и кандидаты наук, руководители команд Беларуси на международных олимпиадах, турнирах, конференциях, а также студенты - победители международных соревнований.

В программе мероприятия также запланировано награждение лучших педагогов и организаторов Летней школы и проведение круглого стола с лучшими участниками и педагогами, на котором будут обсуждены вопросы дальнейшего развития научно-исследовательского направления в системе работы с талантливой молодежью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За все годы в школе прошли обучение или повысили свою квалификацию более 4200 учащихся и более 390 учителей из всех регионов Беларуси, а также из России, Франции,...
 
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