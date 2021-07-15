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Лебедев: юбилейный "Славянский базар" - еще один шаг в развитии гуманитарного сотрудничества в СНГ

15.07.2021 17:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев направил приветствие организаторам и участникам XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В нем говорится, что фестиваль - один из самых ярких проектов в календаре культурных событий государств СНГ - ровесник Содружества Независимых Государств, 30-летие которого также отмечается в 2021 году.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, этот культурный форум вновь собрал в гостеприимном белорусском Витебске молодые таланты, любителей народного творчества и профессионального искусства. "Славянский базар" славен добрыми традициями и дал путевку в жизнь многим исполнителям и юным дарованиям.

В приветствии отмечено, что с каждым годом фестиваль расширяет творческий диапазон, а его разнообразная программа наглядно демонстрирует присущие народам стран Содружества многообразие культур, историческую общность, стремление к дружбе и добрососедству.

Сергей Лебедев также выразил уверенность, что гостей этого праздника искусств не оставит равнодушными богатая палитра мероприятий, а юбилейный "Славянский базар" станет яркой страницей в летописи культурных событий и еще одним шагом в развитии гуманитарного сотрудничества между государствами СНГ. Он пожелал организаторам фестиваля плодотворной работы, а его участникам и гостям незабываемых впечатлений, радостных встреч и открытий.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев направил приветствие организаторам и участникам XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар...
 
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