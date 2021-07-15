Стартовал Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно - молодежной столице Беларуси - Министерством образования совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи, Белорусским комитетом молодежных организаций и Белорусской железной дорогой дан старт Республиканскому молодежному поезду #БеларусьМолодежьЕдинство. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В приветственном слове к гостям и участникам мероприятия заместитель министра образования Александр Кадлубай отметил, глубоко символично, что в Год народного единства Республиканский молодежный поезд объединяет в себе молодежь со всех регионов страны. "Не зря в этом году поезд проследует под девизом "Беларусь. Молодежь. Единство", а его старт положен в городе Гродно - молодежной столице Беларуси. С сегодняшнего дня вы стали единым коллективом, одной командой, примером единения, взаимопомощи и поддержки друг друга для всех граждан нашей страны", - сказал он.





Молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство

Почетные гости и участники молодежного поезда в парке Жилибера возложили цветы к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщалось, участники проекта (100 человек) в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследуют около 2 тыс. км по территории Беларуси (Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск) и примут участие в общественно значимых событиях и мероприятиях.

Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство состоит из локомотива и 4 тематически оформленных вагонов (2 плацкартных, 2 купейных) в соответствии с концепцией проекта. Участниками проекта стали молодые люди в возрасте от 18 до 31 года из всех регионов страны (студенты, работающая молодежь, молодые преподаватели, сельская молодежь, молодые депутаты, волонтеры, представители популярных в молодежной среде спортивных объединений, молодые блогеры и представители IT-сферы, молодежные послы ЦУР). В Республиканском молодежном поезде принимают участие граждане из Новосибирской области России, Азербайджана, Таджикистана, в связи с чем проекту присвоен статус международного.





В ходе проекта участники посетят областные и районные центры, познакомятся со знаковыми для нашего народа объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси, отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны, примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций государственного управления, депутатами, лидерами общественных организаций, обсудят с представителями органов государственного управления различного уровня и молодежью регионов актуальные вопросы реализации государственной молодежной политики.

Также программа мероприятий предусматривает посещение Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, на базе которого состоится презентация молодежных проектов, будет проведен мастер-класс "Создание и продвижение имиджевых видеороликов", интересным станет и ночной парад участников Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство. В Полоцке молодежь примет участие в благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси", возложит цветы к мемориальному комплексу "Урочище Пески".





Насыщенными станут и мероприятия в Витебске. Так, участники молодежного поезда присоединятся к молодежному арт-параду всех регионов страны "Огни народного единства", примут участие в торжественной церемонии открытия Дня молодежи, проводимого в рамках XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", смогут задать актуальные вопросы на открытой диалоговой площадке министрам образования Беларуси и Новосибирской области России.

В каждом пункте остановки железнодорожного поезда, в знаковых местах для нашего народа, участники мероприятия развернут государственный флаг Беларуси. 22 июля в Минске на площади Государственного флага состоится торжественная церемония завершения проекта. Провезенный по всем регионам страны государственный флаг будет передан в Музей молодежного движения.

Проект послужит более динамичному развитию молодежной политики в регионах, проведению комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранению и приумножению культурного наследия Беларуси, повышению общественно-политической активности молодежи, формированию позитивного имиджа страны в молодежной среде.-0-

















Фото Леонида Щеглова