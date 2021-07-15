Татарицкий избран сопредседателем Межгосударственного совета по стандартизации стран СНГ

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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий избран сопредседателем Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) стран СНГ. Такое решение было принято на 59-м заседании МГС, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Сопредседателем МГС также избран председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана Арман Абенов. Председателем МГС стал временно исполняющий обязанности директора ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Армении Альберт Бабаян. Согласно правилам процедуры МГС выполнять эти ответственные обязанности они будут в течение двух лет.

В работе 59-го заседания МГС приняли участие руководители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ, Бюро по стандартам МГС, а также Международной организации по стандартизации (ISO) в качестве наблюдателя.

Повестка заседания включала рассмотрение 20 актуальных вопросов деятельности по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации на межгосударственном уровне, по которым приняты согласованные решения.

Основные усилия национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств - участников СНГ будут направлены на выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС до 2030 года, который был принят в июне этого года.

Актуализирована программа по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы. В нее включено более 80 новых тем-разработок. Принято также решение о формировании указанной программы на следующий временной период - 2022-2023 годы.

Фонд межгосударственных стандартов (ГОСТ) пополнили почти 280 новых документов, разработанных Беларусью, Казахстаном, Россией и Украиной. Отменено 35 документов, потерявших свою актуальность.

Участники также уделили внимание совершенствованию и упорядочению деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК). Как отметили в пресс-службе, в конце 2020 года был принят обновленный ГОСТ 1.4.-2020 "Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности", который ужесточает требования к структуре и составу МТК, регулирует ряд организационных вопросов их деятельности и оценки ее эффективности.

В ходе 59-го заседания участники приняли решение о целесообразности создания МТК, областью деятельности которого станет стандартизация продукции и услуг "Халяль". "Этот рынок объемный, постоянно развивается и представляет интерес для изготовителей и потребителей. Поддерживая инициативу казахских коллег, Беларусь поделилась своим опытом работы с соответствующими профильными структурами ОАЭ, в результате которой отечественные предприятия получают непосредственно в стране документы, необходимые для экспорта продуктов на рынок ОАЭ и стран Персидского залива", - подчеркнули в Госстандарте.

Рассмотрен ход реализации программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019-2021 годы и формирования программы на 2022-2024 годы.

Актуализирована программа разработки документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов).

Признаны в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО) 55 национальных типов стандартных образцов Казахстана и Российской Федерации.

Рассмотрены вопросы проведения второго этапа конкурса на соискание премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. В списке претендентов на звание победителей - 18 организаций государств - участников СНГ, 6 из которых представляют Беларусь.

В рамках работ по созданию региональной организации (ассоциации) по аккредитации были одобрены правила разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества по аккредитации, а также процедура по рассмотрению жалоб и апелляций Евразийского сотрудничества по аккредитации. Участники заседания также уделили внимание вопросам развития международного и регионального сотрудничества.

Очередное, 60-е, заседание МГС запланировано на ноябрь - декабрь 2021 года.-0-