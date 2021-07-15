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Абстрактную живопись флюид-арт осваивают в Беларуси
15.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Картины в технике флюид-арт от белорусских художников. Суть абстрактной живописи - работа акриловыми красками исключительно жидкой, текучей консистенции. Авторы экспериментируют на полотнах и проводят мастер-классы по флюид-арту не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Один из таких в Вилейском районе посетила наш корреспондент Лариса Гулякевич (видео).
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Картины в технике флюид-арт от белорусских художников. Суть абстрактной живописи - работа акриловыми красками исключительно жидкой, текучей консистенции. Авторы...
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